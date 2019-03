Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.03.2019. Pkw mit Anhänger geriet in Salzgitter ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Engerode, Nord-Süd-Straße zwischen Salzgitter-Bad und Engerode, 03.03.2019, 10:30 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein mit vier Personen besetzter Opel Zafira die Nord-Süd-Straße in Engerode. In Höhe des Stationskilometers 1,5 kam das Gespann, bestehend aus Pkw und einem mit Steinen und Gehwegplatten beladenen Anhänger, ins Schlingern. Hierbei verlor der 57-jährige Fahrer die Kontrolle über das Gespann und geriet daraufhin auf einen Grünstreifen. Im weiteren Verlauf kam das Gespann in einem Graben auf der Seite liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzten sich ein 23 Jahre alter Mann sowie eine 27-jährige Frau leicht. Für beide musste ein Rettungswagen angefordert werden. Sie wurden schließlich in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Sowohl der Pkw als auch der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Derzeit ermittelt die Polizei die Unfallursache. Es kann jedoch im Moment nicht ausgeschlossen werden, dass auf Grund der Ladung das Gespann ins Schlingern geriet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5.000 Euro.

