Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 03.03.2019

Salzgitter (ots)

Waschmaschine entwendet

In der Zeit von Sonntag, 24.02.2019, 11.00 Uhr, bis Samstag, 02.03.2019, 08.00 Uhr, wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Lauenhagen in Salzgitter-Gebhardshagen eine Waschmaschine entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/7361 bei der Polizei in Salzgitter-Gebhardshagen zu melden.

Brand eines Papiercontainers

Am Samstag um 14.50 Uhr setzten bislang unbekannte Täter in der Rheinstraße in Salzgitter-Bad einen Papiercontainer in Brand. Der entstandene Schaden beträgt ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Einbruch

Am Samstag in der Zeit von 11.45 Uhr bis 19.50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hubertusstraße in Salzgitter-Bad ein und entwendeten Schmuck. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 20.35 Uhr, wurde in der Straße Am Greiffeld in Salzgitter-Bad ein Garagentor durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am Garagentor entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

