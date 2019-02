Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.02.2019. Nach Verkehrsunfallflucht in Salzgitter verliert der den Unfall verursachende Radfahrer offensichtlich sein Messer. Zeugenaufruf.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Heckenstraße, 26.02.2019, 19:45 Uhr.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat ein Fahrradfahrer eine Grünfläche befahren und im weiteren Verlauf seiner Fahrt eine dort befindliche Rasenkante übersehen. Daraufhin sei er vermutlich 1,5 m tief gestürzt und zu Fall gekommen. Hierbei sei er offensichtlich mit dem Kopf aufgeschlagen, infolgedessen er eine erhebliche Menge an Blut verloren hatte. Der Mann setzte seine Fahrt fort und beschädigte bei seiner Flucht einen am Straßenrand geparkten Mazda. Auf der Flucht verlor er offensichtlich sein Messer. Es handelt sich hierbei um ein Liner Lock, ATK 440 Rettungsmesser. Im Griffstück ist die Zahl 187 eingeritzt. Auf dem Foto ist das zurückgelassene Messer erkennbar. Die Polizei in Salzgitter Lebenstedt fragt: Wer kann Angaben zum Verursacher, dem Unfall oder zum Besitzer des Messers machen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05341/18970.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

