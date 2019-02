Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.02.2019. Täter entwendeten aus zwei Wohnhäusern in Dungelbeck Wertgegenstände.

Salzgitter (ots)

Peine, Dungelbeck, Dachwiesen, 21.02.2019, 15:30-19:00 Uhr.

Peine, Dungelbeck, Rehkamp, 21.02.2019, 07:40-19:00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter eine Zugangstür zum jeweiligen Wohnhaus auf und durchsuchten im weiteren Tatverlauf zahlreiche Behältnisse und Räume. Die Täter erbeuteten bei dem Einbruch in der Straße Dachwiesen offensichtlich Schmuck und verursachten dadurch einen Schaden in einer Höhe von 800 Euro. Im Rehkamp wird derzeit ermittelt, welche Gegenstände entwendet wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

