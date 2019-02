Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.02.2019. Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw in Watenstedt gesucht.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Watenstedt, Gottfried-Linke-Straße, 14.02.2019, 21:00 Uhr-16.02.2019, 04:30 Uhr.

Die Polizei in Salzgitter sucht Zeugen nach einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten unbekannte Täter das gesamte Heck des abgestellten VW Phaeton mit einer derzeit unbekannten Flüssigkeit überschüttet und hierbei einen Schaden von ca. 4.000 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an Pkw.

