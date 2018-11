POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.11.2018

Peine (ots) - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, gegen 16:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Falkenberger Straße in Bierbergen einzubrechen. Sie scheiterten allerdings an dem Versuch ein Fenster aufzubrechen. Aus noch unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Dienstag, um 18:45 Uhr, kam es auf der B 1 am Abzweig in Richtung Groß Gleidingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46- jähriger PKW - Fahrer aus Lehrte befuhr die B1 von Vechelde in Richtung Braunschweig. Am Abzweig nach Groß Gleidingen wollte er nach rechts abbiegen. Hierzu musste er zunächst halten, da ein Radfahrer die Fahrbahn überquerte. Dies bemerkte ein 32- jähriger aus Söhlde zu spät und fuhr mit seinem PKW auf das Fahrzeug des Lehrters auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 15- jährige Mitfahrerin des 46- Jährigen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

