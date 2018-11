POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.11.2018. 71jährige Fußgängerin wird von einem Pkw angefahren und dabei schwer verletzt.

Salzgitter (ots) - Salzgitter Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße/Parkplatz eines Baumarktes, 26.11.2018, 14:15 Uhr.

Ersten Ermittlungen zur Folge überquerte eine 71jährige Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Baumarktes einen Fußgängerüberweg und wurde hierbei von dem 60jährigen Fahrer eines Opel angefahren. Die Frau wird auf Grund des Zusammenstoßes schwer verletzt und musste in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/1897-0 in Verbindung zu setzen.

