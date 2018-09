POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.09.2018

Peine (ots) - Diebstahl aus Pkw

Peine, Berliner Ring; 06.09.2018, 17.15 Uhr bis 07.09.2018, 07.20 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Gullideckel die Scheibe der Beifahrertür eines ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Up ein, so dass diese komplett zersplitterte und herausfiel. Anschließend entwendete er ein im Fahrzeug befindliches Tablet. Die Schadenshöhe wurde mit ca. 800 Euro angegeben.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Peine, Duttenstedter Straße / Schwarzer Weg; 07.09.2018, 05.42 Uhr

Eine 45-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim befuhr mit ihrem Pkw Fiat Punto unmittelbar vor einem Funkstreifenwagen die Duttenstedter Straße in Fahrtrichtung Celler Straße. An der Kreuzung zum Schwarzen Weg missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw Audi A8 eines 21-jährigen Peiners. Durch die Funkstreifenwagenbesatzung konnte beobachtet werden, wie die Führerin des Pkw Fiat Punto während der Fahrt an einem Smartphone hantierte. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Gegen die Fahrzeugführerin des Fiat Punto wurde aus diesem Grund ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenssumme wurde auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort durch unbekannte Radfahrerin -ZEUGENAUFRUF-

Peine, Am Schützenplatz; 07.09.2018, 13.30 Uhr

Eine 65-jährige Radfahrerin aus Peine befuhr die Straße "Am Schützenplatz" aus Richtung Kantstraße kommend in Fahrtrichtung Stadtpark. Im Bereich der Einmündung zur Hindenburgstraße stieß sie mit einer aus dieser Straße kommenden Radfahrerin zusammen. Die Peinerin stürzte mit ihrem Fahrrad und wurde leicht verletzt. Die andere Radfahrerin habe nur geäußert, dass sie zum Bahnhof müsse und ihre Fahrt unerlaubt fortgesetzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Peine unter 05171/9990 zu melden.

Pkw-Diebstahl

Ilsede-Ölsburg, An der Fuhse; 07.09.2018, 02.30 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten einen schwarzen Pkw BMW 3er Sport, PE-K 5, von einem Garagenhof. Die Schadenshöhe wurde mit ca. 18.000 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell