POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.05.2024

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 04.05.2024, gegen 14:50 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Wilhelmsbad in 38723 Seesen. Eine bislang unbekannte Person stieß beim Öffnen der Fahrzeugtür mit dieser gegen einen geparkten PKW Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Opel entstand Sachschaden in einer ...

