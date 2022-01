Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.01.2022

Goslar (ots)

Vienenburg

- Zwei Wohnungseinbrüche im Tulpenweg

Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 20.01.2022, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:50 Uhr, gewaltsam in zwei Einfamilienhäuser im Tulpenweg ein, durchsuchten die Objekte nach Diebesgut und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe liegt derzeit nicht vor.

Nach ersten Ermittlungen wurden beide Objekte über einen Zwischenweg zu den Kleingärten an der BAB 36 betreten.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Straße Tulpenweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Goslar

- Trunkenheitsfahrt

Ein 40-jähriger Osterwiecker befuhr mit seinem VW Golf am Donnerstag, 20.01.2022, um 14:45 Uhr, die Bundesstraße 241. Im Rahmen einer an der K1 durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Ein durchgeführter Atemalkoltest ergab einen Wert von 1,93 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.

Goslar

-Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6

Eine 35-jährige Vienenburgerin befuhr am 20.01.2022, gegen 17.25 Uhr mit ihrem Pkw Peugeot die Auffahrt "Goslar Zentrum" der Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Bad Harzburg. Hierbei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam auf der linken Spur der B6 zum Stehen.

Wenig später befuhr ein 60-jähriger Mann aus Thale mit seinem PKW Opel Astra die B6 in gleicher Richtung und fuhr mit seinem Pkw gegen den PKW der Vienenburgerin.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Nach ambulanter Behandlung konnten Sie das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Sachschäden liegen im fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Bundestraße 6 war in Richtung Bad Harzburg für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

-Lüdke, KHK-

