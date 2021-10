Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Fahrt unter Drogeneinfluss:

Am Donnerstag, den 14.10.2021, gegen 08.00 Uhr, wurde die Fahrerin eines VW Golf in Bad Harzburg von einer Streife der Polizei kontrolliert. Da der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Dieser Maßnahme verweigerte sich die 18jährige jedoch passiv, so dass sie für die Durchführung der Entnahme mit einfacher körperlicher Gewalt fixiert werden musste. Im Anschluss erfolgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr bis zur Herstellung der Fahrtauglichkeit untersagt.

