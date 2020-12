Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz vom 15.12.2020

GoslarGoslar (ots)

Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper Am gestrigen Abend, zwischen 19:30-21:50 Uhr, kam es sowohl in der Goslarschen Straße als auch dem Zellweg in Clausthal-Zellerfeld zu zwei Sachbeschädigungen, hervorgerufen durch Feuerwerkskörper. Dabei wurde sowohl eine Papiertonne als auch ein Briefkasten beschädigt. Bereits in den vergangenen Tagen wurden in diesem Bereich vermehrt Feuerwerkskörper gezündet. Um Hinweise über diese Taten wird gebeten.

i.A. Ehlers, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell