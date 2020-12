Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 15.12.20

GoslarGoslar (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro

14.12.20, 11.50 h Seesen-Bornhausen, Klingenhagener Straße

Ein 25jähriger Postbote aus Seesen stieß beim Rangieren mit seinem Dienstfahrzeug am o.a. Ort gegen einen Pfosten eines Verkehrszeichens. Der Pfosten blieb unbeschädigt. Am Dienst-Fahrzeug entstand Sachschaden.

Wildunfall mit 450,- Euro Sachschaden

14.12.20, 23.55 h, B 243 zwischen Bornum und Rhüden Ein 59jähriger Pkw-Fahrer aus Seesen befuhr die B 243 zwischen Bornum und Rhüden. Am o.a. Ort querte ein Fuchs die Fahrbahn. Durch die Kollision wurde der Pkw beschädigt. Der Fuchs erlag seinen Unfallverletzungen.

Verkehrsunfallflucht mit 1500,- Euro Sachschaden

14.12.20, 13.10 h, Seesen Fritz-Züchner-Straße

Ein 44jähriger Pkw aus Hahausen beschädigte am o.a. Ort beim Ausparken eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Ort. Dabei wurde er durch die Grundstücksbesitzerin beobachtet. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Schadenshöhe 71,- Euro

23.11.20, 12.00 h - 14.12.20, 12.55 h

Eine 35jährige Frau aus Seesen zeiget an, dass im o.a. Tatzeitraum bislang unbekannte Täter ihren am o.a. Ort abgestellten Pkw VW Polo aufgebrochen und aus dem Inneren Münzgeld und ein Autoradio entwendet hatten. Weiterhin wurden die angebrachten Kennzeichen entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Sachbeschädigung an Kfz.-Anhängern, Schaden 50,- Euro

12.12.20, 16.00 h - 13.12.20, 14.09 h, Seesen, Braunschweiger Straße Bislang unbekannte Täter rissen die Kennzeichen samt Halterung zweier Mietanhänger am o.a. Ort vor dem dortigen Tierbedarfsgeschäft ab. Die Kennzeichen wurden anschließend vor dem Eingangsbereich des Geschäftes abgelegt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden und leichtem Personenschaden, Schadenshöhe 15.000,- Euro

14.12.20, 17.22 h, Gemarkung Seesen-Mechtshausen, Einmündungsbereich der K53/K 58

Die beteiligten Pkw befuhren die K 53 aus Rtg. Bornhausen kommend in Rtg. K 58. Am o.a. Ort musste der vorausfahrende 52jährige Seesener seiner Pkw verkehrsbedingt anhalten. Der ihm folgende 21jährige Seesener fuhr infolge Unachtsamkeit auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Der 52jährige erlitt durch den Aufprall ein HWS-Trauma.

Verkehrsunfallflucht mit 500,-Euro Sachschaden

14.12.20, 14.00 h - 14.12.20, 22.00 h, Seesen-Münchehof 'Gelände des dortigen Fermacell-Werkes

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-/Ausparken den auf dem Werksparkplatz abgestellten Pkw eines 25jährigen Mannes aus Seesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Ort. Am beschädigten Pkw wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten blauer Fremdlack festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Warenbetrug, Schadenshöhe 99,- Euro

22.10.20, 00.00 h, Seesen-Mechtshausen, Wilhelm-Busch-Ring

Eine 28jährige 'Frau aus Baunatal hatte auf der Internet-Plattform ebay einen E-Book-Reader einer 53jährigen Seesenerin erworben. Obwohl der geforderte Betrag von der Geschädigten an die Verkäuferin überwiesen worden war, wurde der E-Book-Reader nicht zu gesandt.

