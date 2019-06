Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 03.06.2019.

Goslar (ots)

Bauchtasche entwendet.

Goslar. Am Sonntagnachmittag, zwischen 15.00 und 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die graue Bauchtasche der Marke eastpak mit Inhalt eines Jugendlichen aus Goslar, die er während seines Aufenthalts im Schwimmbad am Osterfeld in Handtüchern eingewickelt auf der Tribüne abgelegt hatte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Gebäude.

Goslar. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 18.00 Uhr, bis Sonntagmittag, 13.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Erdgeschossfensters in das überwiegend leerstehende Gebäude der ehemaligen Landwirtschaftskammer in der Klubgartenstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht zur Zeit nicht fest, es entstand allerdings Sachschaden in ebenfalls unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Vititorwalls festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Altpapiercontainer in Brand gesetzt.

Langelsheim. Am Sonntagvormittag, zwischen 06.00 und 07.10 Uhr, entzündeten offenbar bislang unbekannte Täter einen in der Straße An der Haar aufgestellten Altpapiercontainer, der in der Folge völlig zerstört wird. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Langelsheim hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/97867-0 zu melden.

Unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs.

Goslar. Am Sonntagmorgen, gegen 04.45 Uhr, wurde ein 43-jähriger Goslarer mit seinem Fahrzeug in der Carl-Zeiss-Straße kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, der anschließend durchgeführte Test einen Wert von 2,45 Promille. Der Goslarer musste sich daraufhin in der Dienststelle einer Blutprobenentnahme durch einen Arzt unterziehen, die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell