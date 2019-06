Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 02.06.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatten zwei Motorradfahrer, welche am Samstag auf der L 517, zwischen Goslar und Schulenberg aufeinander auffuhren und hierbei lediglich leicht verletzt wurden. Während eines Überholvorganges bremste der Vordermann ab um nach rechts einzuscheren. Dieses übersah der hinter ihm fahrende und fuhr folgedessen auf den abbremsenden Vordermann auf. Beide kamen hierdurch zu Fall und wurden, wie bereits erwähnt, leicht verletzt. An beiden Motorrädern enstand Sachschaden.

Sachbeschädigung, Hausfriendensbruch

Ein 14jähriger Clausthal-Zellerfelder beschädigte am Samstagabend geg. 18.45 Uhr die Gittertür am Rathaus, indem er solange an dieser rüttelte, bis der Betonsockel aus dem Erdreich gedrückt wurde und er nun durch die offene Tür auf den Innenhof des Rathauses gelangte. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem bei dem Beschuldigten Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Ihm erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriendensbruchs. Des Weiteren ein Verfahren wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Streitigkeiten in Hahnenklee

Zwischen Mietern eines Hauses kam es am Samstagabend geg. 22.15 Uhr zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf es zu Sachbeschädigungen und Körperverletzungsdelikten kam. Gegen die 76jährige Mieterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gef. Körperverletzung eingeleitet. Gegen den 53jährigen Kontrahenten wird wegen gef. Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Des Weiteren erwartet ihn ein Verfahren wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz. Einen 44jährigen Bekannten des 53jährigen erwartet zudem ebenfalls ein Verfahren wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Körperverletzung

Zwischen einem 30jährigen alkoholisierten Clausthal-Zellerfelder und seiner 30jährigen Ex-Lebensgefährtin kam es am Sonntag morgen geg. 03.15 Uhr zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der Beschuldigte seine Ex-Freundin mehrfach schubste, wodurch diese zu Boden fiel und sich verletzte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperveletzung eingeleitet.

- i.A. Bartels, POK -

