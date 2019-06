Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg und der Pst. Vienenburg vom 01.06.2019, 10:30 Uhr bis 02.06.2019, 16:30 Uhr

Goslar (ots)

Unfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag, gegen 13:20 Uhr ereignete, sich im Bereich der Herzog-Wilhelm-Straße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person. Ein 79jähriger Verkehrsteilnehmer wollte hierzu zunächst mit seinem PKW in einer Parklücke einparken, entschied sich jedoch um und wollte in weiterer Folge die Parklücke wieder verlassen. Hierbei stieß er zunächst gegen den vor ihm geparkten PKW und weiterhin beim Zurücksetzen gegen ein dort befindliches Verkehrszeichen und einen Baum. Durch umherfliegende Bauteile des Fahrzeuges wurde ein weiterer PKW beschädigt. Die Beifahrerin des Unfallverursachers erlitt in Folge des Ablaufes eine Kopfplatzwunde. Der Gesamtschaden des Unfalles beläuft sich schätzungsweise auf über 10.000 Euro.

