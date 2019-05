Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 14.05.2019

Goslar (ots)

Tritt gegen Fahrzeug in Wolfshagen

Im Zeitraum des letzten Wochenendes trat ein bislang unbekannter Täter gegen die Heckklappe eines Mercedes Vito, der in Wolfshagen, Im Tölletal, geparkt stand. Die Schadenshöhe beträgt ca 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-97870 entgegen.

Pkw Audi beschädigt

In der Zeit von Sa.,11.05.2019, 07.00 Uhr, bis So., 12.05.2019, 13.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Pkw Audi Q 5, der in Langelsheim, Glockenkamp, geparkt stand. Die gesamte rechte Seite wurde am Lack beschädigt, im Heck befand sich eine Delle und das Q 5 Emblem wurde entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-97870 entgegen.

Otto Brodthage Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



