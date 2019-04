POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall

Am Dienstag, d. 30.04.2019, 07.15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Clausthal-Zellerfeld mit zwei verletzten Personen und einem geschätzten Sachschaden von 12000 Euro. Ein Pkw VW-Golf, geführt von einem 19-jährigen aus Clausthal-Zellerfeld, befuhr die bevorrechtigte Altenauer Straße in Richtung Bauhofstraße. An der Kreuzung Am Galgensberg / Klepperberg will in diesem Moment eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Grund mit ihrem Pkw VW-Caddy von der Straße Am Galgensberg nach rechts einbiegen und übersieht den bevorrechtigten VW-Golf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt und die Pkw mußten abgeschleppt werden.

Sachbeschädigung

Heute, am 30.04.2019, wurde angezeigt, dass in der zurückliegenden Woche eine Notausgangstür und das Mauerwerk der Stadthalle in Clausthalmit weisser und silberner Farbe Buchstaben und Symbole besprüht wurden. Auch auf dem Pflaster davor wurde gesprüht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Clausthal, Tel.: 05323 / 94110-0.

Unfallflucht

Am 30.04.2019 war die Burgstätter Straße in Clausthal aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt. Eine 48jährige Clausthalerin versuchte trotzdem durchzufahren. An den Baumaschinen angekommen, mußte sie mit ihrem Pkw wenden und stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen auf dem Parkstreifen stehenden Pkw BMW. Obwohl am BMW Sachschaden entstand, verließ die Verursacherin unerlaubt die Unfallstelle. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen "Unfallflucht" eingeleitet. /Krz.

