POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Einbruch in Firmengebäude an der Landstraße:

Nach Einwerfen einer Fensterscheibe gelangten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom Samstag, den 27.04.2019, 13.00 Uhr, bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Montag, den 29.04.2019, 06.30 Uhr, in ein Firmengebäude an der Landstraße. Der oder die Täter verließen das Gebäude anschließend durch eine Tür auf der Rückseite. Eine Aufstellung zum erlangten Diebesgut steht noch aus.

Einbruch in ein Tankstellengebäude:

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 28.04.2019, Zutritt in ein Tankstellengebäude in Bündheim. Dazu zerschlugen sie ein Dachfenster und stiegen durch das Fenster in den darunter befindlichen Büro- und Kassenraum ein. Hier wurden dann mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Anschließend betraten die Täter die daneben befindliche Werkhalle. Der hier abgestellte Pkw Daimler wurde dann ebenfalls entwendet.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer am Montag, den 29.04.2019, 10.20 Uhr:

Eine 53jährige Fahrerin eines Fiat Panda wollte von der Meinigstraße in Harlingerode nach rechts auf die Landstraße abbiegen und übersah dabei den auf dem Radweg mit seinem Fahrrad fahrenden 53jährigen Mann aus Bad Harzburg. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins das Krankenhaus nach Goslar gefahren.

Verkehrsunfall mit Lkw auf der B 6 zwischen Goslar und Harzburger Dreieck:

Am Montag, den 29.04.2019, gegen 11.35 Uhr, befuhr der 63jährige Fahrer eines Lkw die Strecke von Goslar nach Bad Harzburg. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über den Lkw und geriet kurz vor Erreichen des Harzburger Dreieck mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Hier streifte er dann mehrere Leitplankenfelder bevor der Lkw durch das Eingreifen von hinzugekommenen Helfern endgültig zum Stehen gebracht wurde. Der 63jährige Fahrer wurde zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus transportiert.

