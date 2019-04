Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Ostersonntag, 21.04.2019

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Unfallflucht Samstag 20.04.2019, 10.05 Uhr, Parkstraße, Parkplatz Ärztehaus Der bislang unbekannte Führer eines Pkw Hyundai, Typ I 20, in schwarz mit Stadtkennzeichen aus GS- stieß beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke gegen einen geparkten Pkw BMW und entfernte sich, ohne seine Beteiligung am Unfall bekannt zu geben. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro, Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter Tel. 05322-911110

Gemeldete Rauchentwicklungen In der Nacht zum Sonntag wurden verschiedene, unklare Rauchentwicklungen in Bad Harzburg gemeldet. Ein "Feuer" entpuppte sich als genehmigtes Osterfeuer, eine weiteres als ein angezündeter Grill der "ordentlich qualmte". Am Sonntag dann gegen 11.30 Uhr, lief in einem Hotel in der Nordhäuser Straße ein Brandmelder auf, die eingesetzte Feuerwehr konnte jedoch einen Fehlalarm in der Dampfsauna feststellen.

Vienenburg Ladendiebstahl Samstag, 20.04.2019, 16.00 Uhr, Wiedelaher Straße , REWE Markt, Zwei junge Männer im Alter von 25 und 29 Jahren entwendeten im Markt Lebensmittel und wurden dabei vom Detektiv beobachtet. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei der Überprüfung der Personendaten dieser EU-Staatsbürger wurde festgestellt, dass gegen eine der Personen noch ein Haftbefehl bestand. Der von der Haft befreiende Betrag von 600 Euro konnte entrichtet werden.

Bargeld gefunden Samstag, 20.04.2019, 13.00 Uhr Eine ehrliche Finderin gab bei der Polizei Bad Harzburg eine dreistellige Summe aufgefundenen Bargeldes ab. Bislang konnte der Verlierer nicht ermittelt werden.

Containerbrand Sonntag, 21.04.2019, 05.25 Uhr, Glückauf-Straße, Firma Bruno Neumann Metall GmbH. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein mit Metallschrott beladener Container in Brand. Dadurch wurde auch eine Halle beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Krause, PHK

