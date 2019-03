POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 29.03.2019.

Polizeiinspektion Goslar

81-Jährige bei Unfall schwer verletzt.

Goslar. Am Mittwochnachmittag, 17.04 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Goslarer mit seinem orangefarbenen Ford Grand C-Max mit GS-Kennzeichen die Harzburger Straße und bog in die Messingstraße ab. Dabei übersah er eine 81-jährige Goslarerin, die in diesem Moment ordnungsgemäß die Messingstraße überquerte. Sie wurde von dem Fahrzeug erfasst, dabei schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung durch die alarmierte Besatzung eines Rettungswagens ins Krankenhaus Goslar gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum beim Kraftfahrzeugführer, der anschließend durchgeführte Test einen Wert von 0,75 Promille. Der Goslarer musste sich daraufhin in der Dienststelle einer Blutprobenentnahme durch einen Arzt unterziehen, ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Gartenhütte aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 14.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 11.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen einer Flügeltür in eine Holzgartenhütte auf einem Grundstück im Bleicheweg ein und entwendeten eine Motorkettensäge Solo 651SP. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Tür eines Lagerraums aufgebrochen.

Langelsheim. Am Donnerstagabend, zwischen 22.20 und 22.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte auf das Gelände eines Containerdienstes im Innerstetal und drangen nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in einen Lagerraum ein. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auto zerkratzt.

Goslar. In der Zeit von Freitag, 15.03.19, 12.00 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 15.45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den in einem Parkhaus in der Mauerstraße ordnungsgemäß abgestellten schwarzen VW Up mit GS-Kennzeichen, indem sie den Lack der Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Glasbausteine beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Donnerstag, 21.03.19, 15.00 Uhr, bis Donnerstag, 28.03.19, 15.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die in den Rückwänden verbauten Glasbausteine mehrerer in der Kneippstraße befindlicher Garagen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp achtzig Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

