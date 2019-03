Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar vom Freitag, 22.03.2019, 12.00 Uhr bis Samstag, 23.03.2019, 09.00 Uhr

Goslar (ots)

Am Freitag, den 22.03.19, kam es gegen 13.30 Uhr, in der Schwiecheldtstraße in Goslar, in der Wohnung einer 83-jährigen Frau zu Streitigkeiten mit deren 55-jährigen Sohn. Dieser bedrohte seine Mutter und beschädigte zum Teil das Inventar. Er erhielt ein Hausverbot; eine Strafanzeige wurde gefertigt.

