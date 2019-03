POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 15.03.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin Am 14.03.2019, gegen 11.30 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus Seesen mit ihrem Fahrrad die Engelader Straße und fuhr als Wartepflichtige in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 79-jährigen PKW-Fahrer, ebenfalls aus Seesen, der die Frankfurter Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Die 30-Jährige musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW und am Fahrrad entstand ein Schaden von insgesamt ca. 2.700 Euro. (bür)

Verkehrsunfall Am 14.03.2019, gegen 06.40 Uhr, wollte eine 62-jährige Frau aus Seesen in Seesen in der Hermann-Löns-Straße von ihrem Grundstück rückwärts ausparken und übersah dabei einen PKW eines Mannes aus Bad Gandersheim, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. (bür)

Wildunfall Am 15.03.2019, gegen 05.15 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Lamspringe mit seinem PKW die L 466 aus Lamspringe kommend in Richtung Rhüden. Hierbei erfasste er ein Reh, das über die Fahrbahn lief. Das Reh wurde getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. (bür)

