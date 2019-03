POL-GS: Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl eines Pkw in der Zeit vom 12.03.2019, 18.00 Uhr bis 13.03.2019, 07.30 Uhr:

Ein bislang unbekannter Täter betritt im Tatzeitraum in der Zelterstraße in Goslar-Wiedelah ein Wohnhaus durch den unverschlossenen Hintereingang. Hier nimmt er dann einen Zündschlüssel für einen Ford Focus an sich. Anschließend begibt er sich in die offene Garage und entwendet den dort abgestellten Pkw.

Diebstahl aus Abstellraum in der Zeit vom 12.03.2019, 22.00 Uhr bis 13.03.2019, 07.00 Uhr:

Ebenfalls durch unbekannte Täter wurden in Vienenburg in der Silcherstraße aus einem Abstellraum eine Werkzeugkiste und zwei Fahrräder entwendet. Hier gelangte der oder die Täter durch einen Nebeneingang eines Wohnhauses in einen angrenzenden Abstellraum.

Fahren ohne Versicherungsschutz:

Ein 17jähriger Jugendlicher wurde am 13.03.2019, gegen 12.00 Uhr, in Vienenburg, auf einem Motorroller fahrend von der Streife der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Versicherungssschutz für das Fahrzeug erloschen war. Außerdem konnte er weder Führerschein noch eine Betriebserlaubnis vorweisen.

