POL-GS: Polizeiinspektion Goslar, Pressebericht vom 09.03.2019

Verkehrsunfall

Goslar. Am Freitagmittag beabsichtigte eine 55jährige Goslarerin mit ihrem PKW von der Bismarckstraße nach rechts in die Heinrich-Pieper-Straße abzubiegen. Ein 82jähriger Liebenburger übersah sie beim Abbiegen, sodass es im Einmündungsbereich zum Verkehrsunfall kam. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von 1.800 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Goslar. Am Freitag gegen 15:40 Uhr befuhr eine 55jährige Goslarerin mit ihrem PKW aus Richtung Immenrode kommend die K33 in Richtung Hahndorf. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Feldauffahrt. Am PKW entstand Totalschaden. Die Fahrzeugführerin wurde dabei verletzt.

Verkehrsunfallfluchten

Goslar. In der Zeit von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Freitag, 15:00 Uhr, stellte eine 28jährige Goslarerin ihren schwarzen PKW Audi A4 auf der Thomasstraße auf einem Parkplatz zum Parken ab. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen den Audi. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Goslar, Tel. 05321 / 339-0.

Goslar. Am Freitag gegen 16:00 Uhr wurde ein silberner Mercedes von einem silbernen VW Caddy auf Parkplatz des Marktkaufes in der Carl-Zeiß-Straße beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Goslar, Tel. 05321 / 339-0.

Sachbeschädigung am PKW

Goslar. Am Freitag, zwischen 18:15 Uhr und 21:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter durch einen Tritt oder Schlag die Fahrertür eines auf dem Parkplatz "Burger King" in der Carl-Zeiß-Straße abgestellten schwarzen Mercedes. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Goslar, Tel. 05321 / 339-0.

Drogen im Straßenverkehr

Goslar. Am Samstag um 03:15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Bäckerstraße einen 22jährigen Fahrzeugführer. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Es folgte eine Blutprobenentnahme sowie eine entsprechende Anzeige.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

