Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Braunlage Dreister Diebsthal aus Ladenkasse

Goslar (ots)

Bereits am Montag, dem 04.03.2019 kam es gegen 16.40 Uhr, in einem Sportbekleidungsgeschäft in der Herzog-Wilhelm-Straße in Braunlage, zu einem dreisten Diebstahl. Zwei männliche Personen hatten den Laden betreten und sich zunächst im Geschäft umgeschaut. Unter dem Vorwand, sich einen Rucksack ansehen zu wollen, bat einer der beiden Männer die Verkäuferin in das Obergeschoss des Geschäftes, während die andere Person unten blieb. Da zunächst noch andere Kunden im Laden waren, schöpfte die Verkäuferin keinen Verdacht. Nach einigen Minuten verließen die anderen Kunden jedoch das Geschäft. Als die Verkäuferin dies bemerkte, begab sie sich sofort nach unten. Hier stellte sie jedoch zunächst keine Auffälligkeiten fest. Nachdem sich die beiden Männer noch andere Waren erklären und einen Rucksack zurücklegen ließen, verließen sie das Geschäft. Kurz darauf stellte die Mitarbeiterin den Diebstahl von 200 Euro aus der Ladenkasse fest. Der zurückgelegte Rucksack wurde natürlich nicht abgeholt. Ermittlungen haben zwischenzeitlich ergeben, dass es sich um eine Gruppe von drei Männern gehandelt hat, von denen jedoch nur zwei im Geschäft waren. Die beiden Haupttäter waren zwischen dreißig und vierzig Jahre alt, sehr gepflegt und gut gekleidet. Eine Person trug Blue Jeans, eine dunkle Jacke und einen Hut. Es handelt sich vermutlich um Osteuropäer. Nach der Tat entfernten sich die Täter in Richtung Elbingeröder Straße. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Braunlage, T. 05520/9326-0 in Verbindung zu setzen.

38700 Braunlage 08032019 Böhm, A.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell