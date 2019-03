Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 06.03.2019.

Goslar (ots)

Betäubungsmittel aufgefunden, 3 Personen festgenommen.

Goslar. Am frühen Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, führten Angehörige des zuständigen Fachkommissariats 2 des Zentralen Kriminaldienstes eine Fahrzeugkontrolle auf der B 6, Höhe Cineplex, durch. Diese führte auf Grund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls zur Festnahme eines 42-jährigen Bad Harzburgers. Er befand sich in Begleitung eines 22- und 25-jährigen Goslarers Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Betäubungsmittel aufgefunden, was letztlich auch die vorläufige Festnahme der beiden Goslarer zur Folge hatte. Die daraufhin erfolgten Durchsuchungen ihrer Wohnungen führten zudem u.a. zum Auffinden von Konsumutensilien und Verpackungsmaterial. Über mögliche Anträge zum Erlass von entsprechenden Haftbefehlen wird die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Laufe des heutigen Vormittages entscheiden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Siemers, KHK

