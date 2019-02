POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 20.02.2019

Polizeiinspektion Goslar

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Transporttechnikfirma In der Zeit vom 18.02.2019, 12.30 Uhr, bis 19.02.2019, 12.30 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter den Zaun einer Transporttechnikfirma in Seesen in der Sonnenbergstraße und verschafften sich dadurch Zugang auf das Firmengelände. Nach ersten Ermittlungen wurde offensichtlich nichts entwendet. Die genaue Schadenshöhe durch den beschädigten Zaun steht bisher noch nicht fest. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, Telefon: 05381-9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

Sachbeschädigung Bereits in der Zeit vom 11.02.2019, 10.30 Uhr, bis 18.02.2019, 10.00 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter die Eingangstür des Wasserbehälters in Lutter im Waldgebiet Bergstraße, indem sie einen Teil der Holzverkleidung an der Stahltür herausgebrochen haben. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. (Bür)

Sachbeschädigung an PKW Am 19.02.2019, gegen 21.00 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter an einem PKW eines 18-jährigen Mannes aus Seesen, der in Seesen, in der Bismarckstraße, abgestellt war, den hinteren Stoßfänger. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. (Bür)

Verkehrsunfall mit Flucht Bereits am 08.02.2019, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr, stellte ein 40-jähriger Mann aus Seesen seinem PKW auf den Parkplatz der Sehusa-Wasserwelt ab. Als er zu seinem PKW zurückkam, musste er feststellen, dass dieser beschädigt war. Der unbekannte Fahrzeugführer, der den PKW beschädigt hatte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Ermittlungen dauern noch an.

