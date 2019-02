POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Trunkenheit im Straßenverkehr:

Am Donnerstag, den 14.02.2019, gegen 22.00 Uhr, wurde der Fahrer eines VW Golf durch die Streife der Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Befragung stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 59jährigen Mannes aus Bad Harzburg fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,54 Promille. Aufgrund der Ergebnisses wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt zunächst untersagt.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzter am Donnerstag, den 14.02.2019, 10.13 Uhr:

Ein 84jähriger Fahrer eines VW Golf erfasste beim rechts Einbiegen von der Ilsenburger Straße zur Auffahrt auf die B 4 mit seinem Pkw eine 90jährige Fußgängerin. Diese war im Begriff, die Straße an der Auffahrt in Richtung Herzog-Julius-Straße zu überqueren. Vermutlich durch die Sonneneinwirkung übersah der Fahrer die Frau und es kam zum Unfall, wobei die 90jährige durch den Anstoß leicht verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Fundsache:

Ein silberfarbener Kinderroller, sogenannter Scooter der Marke Hudora, wurde am Donnerstag, den 14.02.2019, gegen 19.00 Uhr, in der Straße Am Dornkamp, Ecke Sandstraße aufgefunden. Wer einen solchen Roller vermisst oder weiß, wem er gehört, kann sich am Wochenende bei der Polizei Bad Harzburg melden.

