Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 15.02.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Motorrad

In der Zeit vom 13.02.2019, 17.00 Uhr, bis 14.02.2019, 07.15 Uhr, stellte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Seesen sein Motorrad auf einer Parkfläche vor Garagen in der Straße Am Steinacker in Seesen ab. Als er am morgen zu seinem Motorrad zurückkam, musste er feststellen, dass die Ledersitzbank durch Schlitze beschädigt war. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. (bür)

