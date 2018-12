POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 10.12.2018

Goslar (ots) - Sachbeschädigung und gegenseitige Körperverletzung Am 09.12.2018, in der Zeit von 22.20 Uhr bis 22.30 Uhr, begab sich ein 27-jähriger Mann in eine Spielhalle in der Langen Straße in Seesen. Hierbei beschädigte er beim Betreten der Spielhalle bereits die Eingangstür. Daraufhin kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen zwischen dem 27-Jährigen und einem 44-jährigen Mann aus Seesen. Bei der Körperverletzung wurde der 27-Jährige verletzt und musste zunächst in das Krankenhausen Seesen verbracht werden. Nach der Erstversorgung wurde er in Ingewahrsam genommen, da seine Personalien nicht einwandfrei feststanden. Beide Personen standen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Ermittlungen bezüglich der Körperverletzung dauern noch an. (Bür)

Sachbeschädigung In der Zeit vom 08.12.2018, 18.00 Uhr, bis 09.12.2018, 08.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine in Rhüden in Katelnburgstraße gepflanzte Tanne, indem sie die Spitze abbrachen und die Lichterkette beschädigten. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250 Euro. (Bür)

