Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kind mit Fahrrad nach Verkehrsunfall gesucht

Gifhorn (ots)

Heute Morgen gegen 07:25 Uhr befuhr eine 27-Jähriger mit ihrem schwarzen VW Golf den Elbinger Weg in Richtung Hamburger Straße. Auf Höhe der Hamburger Straße musste die 27-Jährige verkehrsbedingt halten. Ein von rechts kommendes Mädchen mit Fahrrad fuhr daraufhin in die Beifahrerseite des verkehrsbedingt wartenden PKW. Die 27-Jährige erkundigte sich sofort nach dem Zustand des Kindes. Dieses gab an unverletzt zu sein und bat darum, weder ihre Eltern noch die Polizei zu informieren. Daraufhin fand kein Personalienaustausch statt und das Kind setzt seine Fahrt fort.

Am PKW entstand ein geringfügiger Sachschaden in Form von Kratzern und einer Delle in der Beifahrertür.

Bei der Golf-Fahrerin traten im Nachhinein Gewissensbisse auf, weshalb sie den Unfall vorsichtshalber bei der Polizei anzeigte.

Die Polizei Gifhorn sucht nun das Mädchen, was sich entgegen ihrer Aussage eventuell verletzt haben könnte und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können.

Das Mädchen soll etwa 8 Jahre alt gewesen sein und hatte dunkle Haare.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte, unter 05371 980 0, bei der Polizei Gifhorn.

