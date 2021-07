Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gegenstand von Brücke auf Auto fallen lassen

B4 (ots)

Gestern Abend, gegen 18:50 Uhr, hielten sich fünf Jugendliche auf der Brücke "Neubokeler Straße" auf. Diese verläuft über der B 4, zwischen der B 188 und der Abfahrt "Westerfeld", in Höhe der Ortschaft Gamsen. Einer der Jugendlichen warf einen Gegenstand von der Brücke, auf einen auf der B 4 in Richtung Norden fahrenden PKW. Der Fahrer des mit drei Personen besetzten Autos konnte, trotz des Schrecks durch den lauten Aufprall, einen Unfall vermeiden. Die Personen auf der Brücke trugen normale Straßenkleidung, wobei einer ein auffallend gelbes Oberteil an hatte. Einer trug ein weißes und einer ein schwarzes Oberteil. Zeugen des Vorfalles oder Personen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gifhorn unter 05371 980 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell