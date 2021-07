Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gifhorn (ots)

Gestern Morgen gegen 11:00 Uhr stellte eine Gifhornerin ihren roten VW Caddy auf dem Parkplatz der Netto Filiale an der Celler Straße in Gifhorn ab. Als sie ca. 10 Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine Beschädigung an der Stoßstange fest. Ein/e Unbekannte/r war gegen das Auto gefahren und hatte sich entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Das Fahrzeug war direkt gegenüber des Eingangs zur Bäckerei geparkt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn, 05371 980-0, zu melden.

