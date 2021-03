Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht bei Wittingen

Wittingen (ots)

Wittingen, Landesstraße 270

15.03.2021, 08.00 Uhr

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr kam es auf der Landesstraße 270 zwischen Wittingen und Stöcken zu einer Verkehrsunfallflucht. In einer langgezogenen Kurve geriet ein Autofahrer mit seinem dunkelblauen PKW, eventuell kleiner Kastenwagen oder SUV, leicht auf die Gegenfahrspur und touchierte dort seitlich einen anderen Pkw . Dabei kam es zur Berührung beider Außenspiegel, sodass diese an beiden Fahrzeugen abgerissen bzw. erheblich beschädigt wurden. Der dunkelblaue PKW setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Spiegelfragmente des vermeintlichen Verursachers konnten vor Ort aufgefunden werden. Nach Aussage der Geschädigten fuhren hinter dem Verursacher noch mindestens drei weitere Fahrzeuge, die eventuell Zeugen des Unfalls sein könnten.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei in Wittingen, Telefon 05831/252880.

