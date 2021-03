Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Ehra-Lessien

Ehra-Lessien (ots)

Ehra-Lessien, Molkereistraße 3

11.03.2021, 15.15 Uhr

Die Polizei in Brome sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag in Ehra-Lessien ereignet hat.

Gegen 15.15 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Lastwagen beim Rückwärtsfahren mit einer Hausecke in der Molkereistraße 3 (Arztpraxis Niemann). Hierbei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bittet die Polizei in Brome, Telefon 05833/955500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell