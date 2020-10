Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt Raser

Sassenburg (ots)

Sassenburg, OT Neudorf-Platendorf, Dorfstraße 158 19.10.2020, 07.45 Uhr bis 09.00 Uhr

Fünf Autofahrer, die deutlich zu schnell unterwegs waren, wurden am Montagmorgen in Neudorf-Platendorf von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

In Höhe des Busunternehmens Baxmann hatten sich Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Gifhorn mit der Lasermesspistole an der Dorfstraße postiert und kontrollierten die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die in Richtung Triangel unterwegs waren. Im Zuge der Ortsdurchfahrt gilt dort Tempo 50.

Unrühmliche Spitzenreiterin war eine 20-jährige aus Wittingen, die mit ihrem Skoda mit 87 km/h gemessen wurde. Sie erwarten nun neben einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro plus Verwaltungsgebühr ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

