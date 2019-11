Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt Raser vor Schule

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Lehmweg 28.11.2019, 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Gifhorn postierten sich am Donnerstagvormittag mit dem Radarmesswagen vor der IGS am Lehmweg, wo eine Geschwindigkeit von 30 km/h gilt. Innerhalb von nur einer Stunde fuhren 15 Autos mit überhöhter Geschwindigkeit am Kontrollort vorbei. Fünf davon waren mit mehr als Tempo 50 unterwegs, ihnen drohen nun empfindliche Bußgeldbescheide und Punkte in Flensburg. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit seinem Pkw mit 78 km/h an der Messstelle vorbeiraste. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro plus Verwaltungsgebühr,zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

