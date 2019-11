POL-GF: Einbruch in Seniorenheim

Polizeiinspektion Gifhorn

Einbruch in Seniorenheim

Leiferde (ots)

Leiferde, Königsberger Straße 19.11.2019 - 20.11.2019

Vermutlich in den Nachstunden von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche gelangten bisher unbekannte Einbrecher nach Einschlagen einer Scheibe in das Büro des Seniorenheimes in der Königsberger Straße in Leiferde. Die Täter erbeuteten in der Hauptsache dort vorgefundenes Bargeld.

Wer Hinweise geben kann oder Auffälliges am Vorabend beobachtet hat, nehme bitte mit der Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850, Kontakt auf.

