Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Die Polizeistation in Wesendorf stellt sich vor!

Wesendorf (ots)

Die Veränderungen der letzten eineinhalb Jahre bieten Anlass für eine kleine Zusammenfassung! In erster Linie möchten wir den aktuellen Dienststellenleiter, Polizeihauptkommissar Detlev Hein vorstellen. Der 59-Jährige zählt nun schon knapp 42 Dienstjahre und ist seit 2001 Teil der Polizeistation in Wesendorf. Mit seiner jahrelangen Diensterfahrung und Kenntnis rund um die Station Wesendorf ist er eine optimale Besetzung für den Leitungsposten, welchen er seit dem 01.03.2018 bekleidet.

Die enorme Personalnot in der Polizei hat die Station Wesendorf nicht verschont, die Dienststelle musste sich leider verkleinern. Drei Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte und eine Schreibkraft gehören zum kompetenten Team. Neben Polizeihauptkommissar Detlev Hein arbeiten Frau Polizeioberkommissarin Sabine Richter, Polizeioberkommissar Klaus Muschik und die Beschäftigte Frau Pillath in der kleinen, familiären Dienststelle.

Die Dienststelle ist in der Zeit von 06:30 Uhr bis 20:30 Uhr besetzt und legt ihren Schwerpunkt auf Ermittlungstätigkeiten. Außerhalb dieser Zeiten oder falls die Dienststelle aufgrund von Außenterminen nicht besetzt sein sollte, können sich alle Bürger auch vertrauensvoll an die Polizei in Gifhorn oder jede andere Dienststelle wenden. Die Dienststelle befindet sich in der Lessingstraße 1 in Wesendorf und die Kollegen sind telefonisch unter der 05376 97390 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell