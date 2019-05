Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Feuer auf Fahrbahn

Gifhorn OT Kästorf (ots)

In der Sonntagnacht schütteten gegen 02:10 Uhr zwei unbekannte männliche Personen eine brennbare Flüssigkeit auf der Fahrbahn der Wilscher Straße in Kästorf aus. Dieses geschah in Nähe des stattfindenden Schützenfestes. Den Benzinkanister warfen die Täter auf ein naheliegendes Grundstück und flüchteten zu Fuß vom Tatort. Auf dem Grundstück verbrannte eine Rasenfläche. Durch das schnelle Eingreifen eines zufällig anwesenden Feuerwehrmannes konnte der Brand schnell gelöscht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

