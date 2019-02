Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Schützenheim

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Celler Straße 30, Schützenheim 16.02.2019, 02.00 Uhr bis 08.00 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in das Gifhorner Schützenheim an der Celler Straße ein. Sie erbeuteten Bargeld in geringer Höhe.

Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten die Diebe in den Schankraum der Gaststätte "Svens Schützenwiese". Dort öffneten sie mit Gewalt eine Geldkassette und ein Sparschwein und erbeuteten hieraus Bargeld in einer Gesamthöhe von mehreren Hundert Euro. Der Schießstand und die Lagerräume für die Sportwaffen waren nicht tatbetroffen. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Samstag zwischen 2 Uhr und 8 Uhr.

Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

