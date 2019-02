Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Raubüberfall auf Mc Donald's Schnellrestaurant

Schwülper OT Rothemühle (ots)

Am Sonntag um 00:55 Uhr betrat ein maskierter Einzeltäter das MC Donald's Restaurant des Autohofes Ruhmrischkamp an der B 214/ BAB 2 im Bereich Rothemühle. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er vom Verkaufspersonal die Herausgabe von Bargeld. Das Verkaufspersonal verweigerte die Herausgabe des Geldes und begab sich aus dem Verkaufsraum. Der Täter verließ unvermittelt wieder das Gebäude und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Täterbeschreibung: -männlich, -ca. 20-25 Jahre alt,-maskiert mit dunkler Sturmhaube, -auffällig hellkarierte Oberbekleidung, -dunkle Hose, -bewaffnet mit Pistole

Sachdienliche Hinweise zur Hinweise zur Tat und zum Täter werden von der Polizeiinspektion Gifhorn unter 05371/ 980-0 entgegengenommen.

