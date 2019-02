Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Gifhorn

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Dannenbütteler Weg 14.02.2019, 07.00 Uhr bis 10.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen im östlichen Gifhorner Stadtgebiet ereignet hat.

Der Geschädigte hatte seinen grauen Audi Q5 gegen 7 Uhr am rechten Fahrbahnrand des Dannenbütteler Weges in Fahrtrichtung stadteinwärts geparkt.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem Auto in der Zeit bis 10.30 Uhr beim Vorbeifahren an der rechten Fahrzeugseite des Audi Q5 entlang und verursachte hirdurch einen Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

