POL-GF: Wohnungseinbruch in Gifhorn

Gifhorn, Hohefeldstraße 14.02.2019, 19.20 Uhr bis 21.10 Uhr

Bislang unbekannte Einbrecher stiegen am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Hohefeldstraße in Gifhorn, unweit des katholischen Friedhofs, ein und erbeuteten dort Schmuck und Bargeld.

Zwischen 19.20 Uhr und 20.10 Uhr, während die Bewohner abwesend waren, stiegen die Täter durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie in mehreren Räumen Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Mit erbeutetem Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro konnten die Täter anschließend unerkannt flüchten.

Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe beobachtet wurden, bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

