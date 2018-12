POL-GF: Polizei weiht Neubau ein

Gifhorn (ots) - Gifhorn, Hindenburgstraße 2 05.12.2018

Der Erweiterungsbau der Polizeiinspektion Gifhorn wurde am Mittwoch im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft offiziell eingeweiht.

Im Beisein des Staatssekretärs im Ministerium für Inneres und Sport, Stephan Manke und dem Behördenleiter der Polizeidirektion Braunschweig, Michael Pientka, fand die offizielle Schlüsselübergabe statt.

Innenstaatssekretär Stephan Manke sagte: "Ich freue mich, dass wir nach Meine und Meinersen jetzt auch in Gifhorn optimale Arbeitsbedingungen für die Polizei schaffen konnten. Wir haben als Landesregierung in den vergangenen Jahren viel investiert, um die Situation in den Polizeidienstgebäuden in ganz Niedersachsen deutlich zu verbessern, das werden wir zukünftig weiter angehen. Die Polizei ist ein wesentlicher gesellschaftlicher Faktor, darum tun wir viel dafür, dass sich die Arbeitsumgebung kontinuierlich verbessert, einerseits die Technik und die Ausstattung, andererseits auch die Liegenschaften und Gebäude. Das ist außerdem ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren Polizistinnen und Polizisten, die sich rund um die Uhr für die Sicherheit der Menschen einsetzen."

In seiner Begrüßung dankte Polizeipräsident Michael Pientka allen, die an der Planung und Vollendung der neuen Diensträume maßgeblich beteiligt waren. "Seit 2004 haben wir viele Anstrengungen unternommen, um die Raumnot in der Polizeiinspektion Gifhorn zu beheben. In 2018 ist es nun zu einem guten Abschluss gekommen, der die Strapazen der Übergangszeit vergessen lässt. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Schlüssel für den Ergänzungsbau entgegennehmen können."

Der Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn, Michael Feistel, nahm stellvertretend für seine Kolleginnen und Kollegen den Schlüssel aus den Händen des Staatssekretärs entgegen.

Nach knapp dreijähriger Bauzeit konnten mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die neuen Räumlichkeiten umziehen. An der Erstellung des Gebäudes mit seiner 1.655 Quadratmeter großen Grundfläche waren insgesamt 48 Firmen beteiligt. Die Kosten hierfür betrugen wie geplant rund 6,5 Millionen Euro.

