Polizei Paderborn

POL-PB: Räuberischer Diebstahl - Täter flüchtet ohne Beute

Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstagnachmittag (06.09., 16:25 Uhr) wurde die Polizei über einen räuberischen Diebstahl in einem Tattoo-Studio an der Straße An der Alten Synagoge informiert.

Ein bislang unbekannter Täter hatte das Studio betreten und auf Englisch Interesse an einer bestimmten Behandlung vorgegeben. Der Tätowierer, der sich in einer Sitzung mit einem Kunden befand, teilte dem Tatverdächtigen mit, dass er ihn nicht bedienen könne. Daraufhin führte der Beschuldigte noch im Geschäft einen Videoanruf, in dem er Französisch und Englisch sprach. Während dieses Gesprächs, das offensichtlich den Studioinhaber ablenken sollte, versuchte der Täter, aus dem Rucksack des Tätowierers dessen Portmonee zu stehlen.

Als der dieses bemerkte, versuchte er den Täter festzuhalten. Dieser schlug und trat jedoch um sich; dabei zerriss sein Hemd. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Der Täter konnte sich losreißen und flüchtete ohne Beute in Richtung des St. Vincenz Krankenhauses.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschreiben:

35-40 Jahre, mittelgroß, füllige Statur, dunkles, schütteres oberes Deckhaar, dunklerer Teint, Drei-Tage-Bart, Zahnspange, hellblaues Hemd mit Querstreifen (nach der Tat zerrissen), Anzughose, Lack- oder Lederschuhe. Er sprach Englisch und Französisch mit Akzent. Vor der Tat trug der Beschuldigte einen Hut, den am Tatort zurückgelassen hatte.

Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Täter oder dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

