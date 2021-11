Polizei Paderborn

POL-PB: E-Bike-Fahrer bei Unfällen verletzt - silberner Kombi nach Fahrerflucht gesucht

Hövelhof/Delbrück (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf der Allee in Hövelhof, bei dem am Montag (15.11.2021) ein Radfahrer verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. In Delbrück stürzte ein alkoholisierter Pedelecfahrer am Dienstag.

Ein 42-jähriger Mann fuhr am Montag um 19:15 Uhr mit seinem Elektrorad auf dem Radweg an der Hövelhofer Allee in Richtung Sennestraße. Aus der rechtsseitigen Einmündung Zur Post bog ein silberner Kombi nach links auf die Allee und missachtete die Vorfahrt des Radlers. Um einen Zusammenstoß mit Auto zu verhindern, wich der Pedelecfahrer nach links aus und stürzte gegen einen Baum. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der silberne Kombi fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den flüchtigen Pkw sowie den Autofahrer. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

In Delbrück verunglückte ein 45-jähriger Pedelecfahrer am Dienstagabend gegen 21.55 Uhr. Der Mann war auf der Straße Hoppenmeer in Fahrtrichtung Klosweg unterwegs. Vermutlich verlor er infolge seines Alkoholkonsums die Kontrolle über das E-Bike und stürzte über den Lenker. Er schlug auf der Straße auf und rollte in den Straßengraben. Eine Passantin fand den Verunglückten und alarmierte die Polizei. Das Ergebnis eines Alkoholvortests ergab über 2,7 Promille. Nachdem der leicht verletzte 45-Jährige ambulant im Krankenhaus versorgt worden war, musste er mit zur Blutprobe auf die Wache nach Paderborn. Gegen den Mann läuft jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell