Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wanderhütte

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag ist ein Einbruch in die SGV-Hütte an der Straße Im Dahle verübt worden.

Die Täter brachen die Tür zu einem Lagerraum auf und entwendeten daraus einen Aufsitzrasenmäher sowie weitere Gartengeräte und Werkzeuge. Laut ersten Erkenntnissen dürfte die Tatzeit um kurz nach 23.00 Uhr liegen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell