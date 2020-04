Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Supermarkt

Paderborn (ots)

(mb) Am Alter Hellweg in Wewer ist am frühen Mittwochmorgen ein Einbruch verübt worden.

Gegen 03.40 Uhr löste die Alarmanlage des Geschäfts aus. Ein Wachschutzmitarbeiter stellte kurz darauf, dass die Eingangstür des Markts eingeschlagen worden war und alarmierte die Polizei. Der Täter hatte ein Schild mit Betonfuß, das auf dem Parkplatz stand, genutzt, um die Glastür einzuschlagen. Aus dem Laden wurden Tabakwaren und Spirituosen entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

